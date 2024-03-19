Дефицит до 300 тысяч курьеров грозит России до конца года

Спрос на курьеров в России растет, и к концу года дефицит кадров в этой сфере может вырасти до 300 тыс. человек. Средний возраст курьеров постепенно растет, поскольку к работе стали привлекать пенсионеров, следует из исследования сервиса доставок Restomania.

С конца 2023 года число вакансий в сфере доставки вырос на 25%, дефицит кадров составил около 140 тыс. человек. С учетом скорости появления новых компаний в 2024 году дефицит курьеров составит порядка 300 тыс. человек.

Причина – развитие E-commerce и нехватка времени у россиян. Востребованность влияет на доходы в секторе доставки. По данным сервиса, средняя зарплата курьера доставляет 73,8 тыс. рублей. Сейчас в России работают более миллиона курьеров, и средний возраст сотрудников доставки растет.

«Раньше идеальными кандидатами считались мужчины от 18 до 45 лет. Но теперь на курьерскую службу начали принимать женщин, студентов и пенсионеров. Число последних составляет 20%», – цитирует отчет сервиса агентство «Прайм».

Чаще всего вакансии курьеров появляются в Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

В Свердловской области граждане чаще всего выбирают профессии комплектовщика товаров, курьера и таксиста для подработки. В 2023 году число вакансий для подростков на российском рынке труда выросло втрое, до 42 тысяч.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube