В Свердловской области не хватает 3800 полицейских

В Свердловской области, как и в большинстве регионов России, сохраняется кадровый дефицит в правоохранительных органах. Об этом сообщил на заседании заксо начальник ГУ МВД Александр Мешков.

По его словам, сейчас некомплект в свердловском Главке составляет 19,4% или 3800 человек. В среднем по стране этот показатель – около 15%, но есть регионы, где ситуация еще хуже, чем на Урале, например, на Дальнем Востоке, в Ярославле, Твери, Смоленске.

Внутри самого региона самая тяжелая ситуация с кадрами – в крупных городах, таких как Екатеринбург и Нижний Тагил. Александр Мешков объясняет это экономической развитостью этих городов: «Наши сотрудники служат 20 лет и уходят на пенсию, устраиваются на другую работу. У нас они могут зарабатывать на порядок ниже, чем где-то еще. Мы им не препятствуем».

В то же время он отметил, что средняя зарплата в свердловской полиции уже составляет около 70 тысяч рублей. Александр Мешков поблагодарил депутатов заксо и губернатора за то, что сотрудники ППС и участковые инспекторы сейчас получают региональные доплаты в размере 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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