Владимир Колокольцев: в Свердловской области некомплект ППС – 88%

В Свердловской области некомплект сотрудников патрульно-постовой службы составляет 88%, уголовного розыска – 62%. Об этом заявил накануне на заседании Совета Федерации глава МВД Владимир Колокольцев.

По словам министра, в целом по стране не хватает 26% сотрудников ППС, 21% следователей, 20% – дефицит кадров в уголовном розыске.

В некоторых регионах, например, на Среднем Урале, этот показатель еще выше. «Свердловская область – мощный регион, промышленно развитый. Некомплект ППС – 88%, уголовного розыска – 62%», – заявил министр. тяжелая ситуация и в некоторых районах Москвы, например, Тропарево, Никулино, Теплом Стане – там не хватает 75% участковых. Основные причины – неконкурентные зарплаты и недостаточно высокий уровень социальных гарантий.

Как сообщал «Новый День», в марте на заседании заксо начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков заявил, что сейчас некомплект в свердловском главке составляет 19,4% или 3800 человек. Внутри самого региона самая тяжелая ситуация с кадрами – в крупных городах, таких как Екатеринбург и Нижний Тагил. Александр Мешков объясняет это экономической развитостью этих городов: «Наши сотрудники служат 20 лет и уходят на пенсию, устраиваются на другую работу. У нас они могут зарабатывать на порядок ниже, чем где-то еще. Мы им не препятствуем».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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