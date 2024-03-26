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Вторник, 26 марта 2024, 13:38 мск

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«Там тоже люди живут». Депутаты упрекнули главного по культуре Екатеринбурга за игнорирование окраин

Илья Марков

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков получил претензии от депутатов за неравномерное распределение денег на районные центры культуры. Народные избранники остались недовольны тем, что ДК в отдаленных территориях годами стоят без ремонта, тогда как учреждения в центре города получают миллионы рублей из бюджета.

Так, Михаил Вечкензин потребовал от мэрии решить вопрос с Дворцом культуры авиаработников. Часть земельного участка находится в ведомстве аэропорта Кольцово, поэтому сейчас там ничего нельзя строить или ремонтировать. Также депутат упомянул Центр культуры на улице Варшавской, на который, по его мнению, власти тратят «копейки» – всего 3 миллиона рублей за два года. Виктор Сомиков напомнил о ДК «Химмаш», который власти в течение многих лет пытаются перевести в муниципальную собственность. Илья Марков признал, что решение подобных вопросов требует больше усилий, поэтому указанные объекты включены в программу до 2035 года. В ответ чиновник получил резкую отповедь. «Если для вас это сложный вопрос, напишите заявление об увольнении. Мы откроем вакансию и найдем другого человека», – заявил Вечкензин. Сомиков поддержал коллегу: «Надо больше обращать внимания на рабочие окраины, там тоже люди живут».

Впрочем, другие депутаты встали на защиту Маркова. Михаил Матвеев заявил, что управление культуры «не сидит сложа руки» и активно ищет новые помещения для размещения культурных центров, в том числе общается с застройщиками. Владимир Крицкий подметил, что на исполнение пожеланий «никаких бюджетов не хватит», поэтому в мэрии и закладывают стратегии развития инфраструктуры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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