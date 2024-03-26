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Вторник, 26 марта 2024, 13:38 мск

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Начальник ГУ МВД рассказал о профилактике терактов

Александр Мешков

Начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков, выступая сегодня на заседании заксобрания, ответил депутатам, какие меры принимаются на Урале для предотвращения терактов.

«Террористы не спят. Все мероприятия с массовым пребыванием людей не обходятся без нашего участия. Мы всегда помогаем даже коммерческим предприятиям, не только на бумаге, но и физически. В Свердловской области безопасность – наш приоритет. Я помню взрывы домов в Москве и Волгодонске. Мы усилили личный состав, приняли дополнительные меры для проведения тренировок личного состава. Последние два месяца мы делаем это каждые три дня. Потому что от нашего оперативного реагирования многое зависит», – заявил Мешков.

По его словам, несколько ЧП полиция и ФСБ предотвратили на стадии приготовления. «Это сказывается на работе личного состава, сотрудники работают практически без выходных, мы понимаем. Но такая ситуация может возникнуть везде», – добавил он.

Напомним, вечером 22 марта в московском «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв, начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, террористы намеревались пересечь границу с Украиной. По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек, трое из которых – дети. На месте продолжается разбор завалов, число погибших может возрасти. По информации Минздрава, в результате теракта ранения получили 182 человека.

https://newdaynews.ru/incidents/822677.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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