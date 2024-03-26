Начальник ГУ МВД рассказал о профилактике терактов

Начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков, выступая сегодня на заседании заксобрания, ответил депутатам, какие меры принимаются на Урале для предотвращения терактов.

«Террористы не спят. Все мероприятия с массовым пребыванием людей не обходятся без нашего участия. Мы всегда помогаем даже коммерческим предприятиям, не только на бумаге, но и физически. В Свердловской области безопасность – наш приоритет. Я помню взрывы домов в Москве и Волгодонске. Мы усилили личный состав, приняли дополнительные меры для проведения тренировок личного состава. Последние два месяца мы делаем это каждые три дня. Потому что от нашего оперативного реагирования многое зависит», – заявил Мешков.

По его словам, несколько ЧП полиция и ФСБ предотвратили на стадии приготовления. «Это сказывается на работе личного состава, сотрудники работают практически без выходных, мы понимаем. Но такая ситуация может возникнуть везде», – добавил он.

Напомним, вечером 22 марта в московском «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв, начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, террористы намеревались пересечь границу с Украиной. По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек, трое из которых – дети. На месте продолжается разбор завалов, число погибших может возрасти. По информации Минздрава, в результате теракта ранения получили 182 человека.

https://newdaynews.ru/incidents/822677.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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