СКА пожаловался на нечестное судейство после поражения в матче с «Автомобилистом»

Хоккейный клуб СКА опубликовал заявление председателя совета директоров Александра Медведева, в котором он пожаловался на нечестное судейство после поражения в игре с екатеринбургским ХК «Автомобилист». По его словам, это продолжалось всю серию. «В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом», только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу? А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит. Это просто нонсенс. На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьезным отрывом, – заявил Медведев. – Никак иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя».

Медведев посетовал, что из-за нечестного судейства игроки СКА чаще травмируются. «Очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами. Все это идет от вседозволенности, нужно жестко пресекать такие моменты, чтобы за каждое нарушение следовало наказание, тогда и хоккей будет чище», – подчеркнул он.

Медведев посоветовал арбитрам КХЛ «изменить подход к работе». «Парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей. Непонятны отмененные шайбы, странные удаления – все это длится уже долгое время, и никто не берет на себя ответственность. Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума» «А судьи кто?» является далеко не риторическим, а требует ответа», – приводит слова Медведева пресс-служба клуба.

Как сообщал «Новый День», СКА проиграл во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина екатеринбургскому «Автомобилисту». Вчерашний матч закончился со счетом 5:4 в пользу уральцев, причем только в последних пяти минутах игры екатеринбуржцы дважды играли в меньшинстве из-за удалений игроков команды по решению судей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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