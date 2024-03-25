«Автомобилист» впервые вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Автомобилист» выиграл второй раунд серии плей-офф, одержав сегодня четвертую победу над петербургским СКА. Команда Николая Заварухина проходит в полуфинал Кубка Гагарина – это лучшее достижение екатеринбургского клуба за все время его выступления в КХЛ.

Пятый матч серии состоялся в Санкт-Петербурге на «СКА – Арене». Как и в предыдущих победных матчах в плей-офф «Автомобилист» первым открыл счет. В одном из эпизодов Алексей Макеев поборолся за шайбу за воротами СКА, коньком отпасовал ее Анатолию Голышеву, получил ответную передачу от партнера и не без помощи рикошета отправил шайбу в ворота Никиты Серебрякова. Питерцы вскоре отыгрались – точным броском отметился Арсений Грицюк. В концовке первого периода «Автомобилист» получил большинство и быстро реализовал его. Макеев выкатился с острого угла к воротам СКА и отправил шайбу сквозь щитки Серебрякова в сетку. На лавке нападающий поцеловал свою клюшку за удачный бросок.

Во втором периоде у уральцев случилась мини-катастрофа. Всего за пару минут армейцы забросили трижды подряд – сначала в большинстве, а потом в равных составах. Отличились Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк. Счет стал угрожающим – 4:2 в пользу питерцев. «Автомобилист» заменил вратаря, вместо Евгения Аликина в рамку Владимир Галкин.

После этого уральцы начали свой камбэк. Незадолго до перерыва «Автомобилист» заработал большинство и вновь реализовал его. Алексей Бывальцем точным броском сократил отставание в счете. В начале третьего периода первая же атака стал результативной, и гол праздновал защитник Ник Эберт. Пятую шайбу в ворота СКА забил Андрей Обидин. Оставшиеся десять минут матча екатеринбуржцы отчаянно оборонялись, дважды оставшись в меньшинстве, но не дали и шанса сопернику.

«Автомобилист» завершает серию плей-офф второго раунда против СКА со счетом 4:1. В полуфинале Кубка Гагарина екатеринбуржцы встретятся с победителем пары «Металлург» – «Спартак».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube