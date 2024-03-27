Сысертские активисты снова подали в суд на избирком за отказ в референдуме

Сторонники проведения референдума против строительства в Сысертском районе мусорного полигона снова подали в суд на территориальный избирком: им опять отказали в регистрации инициативной группы.

Особенность ситуации заключается в том, что второй отказ избиркома активисты получили 20 марта – то есть в тот самый день, когда Сысертский районный суд признал незаконным первое решение комиссии по тому же вопросу. Общественники не сдались и еще раз подали исковое заявление, материалы нового административного дела уже находятся у судьи. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, активисты хотят провести голосование, чтобы узнать, что думают жители округа по поводу намерений инвесторов и местных властей построить на юге Сысертского района т.н. экокластер – мусоросортировочный завод и полигон захоронения отходов. При этом участок, на котором планируется строительство, сейчас относится к категории сельскохозяйственных земель, на нехватку которых жалуются сысертские фермеры. Решение о переводе участка в промышленную категорию должны были принять сысертские депутаты, но в прошлом году у них забрали соответствующие полномочия.

20 марта Сысертский суд возложил на избирком обязательства по регистрации инициативной группы по проведению референдума против размещения мусорного полигона.

Сысерть, Елена Владимирова

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