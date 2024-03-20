Суд обязал сысертский избирком вернуться к вопросу о «мусорном» референдуме

Общественники из Сысертского района, желающие провести референдум по вопросу строительства мусорного полигона, выиграли суд у местной избирательной комиссии, которая отказала им в регистрации инициативной группы. Теперь комиссии придется вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Сегодня Сысертский суд возложил на избирком обязательства по регистрации инициативной группы по проведению референдума против размещения мусорного полигона. Как пишет издание «Сысертская неделя», если избирком не подаст апелляцию на решение судьи Транзалова, активисты приступят ко второму этапу – сбору 3,5 тысячи подписей за проведение референдума. Если же комиссия будет оспаривать вердикт, придется подождать решения Свердловского областного суда.

По данным издания, юристы защитников природы построили свою линию на том, что избирком взял на себя излишние обязательства по проверке подписей. Также надо отметить и не очень хорошую подготовку избиркома к суду. Так, не были представлены ответы из МВД и системы ГАС-выборы, по которым было бы ясно, что данные в заявлениях неверны, а ведь именно на этом основании избирком отсеял 18 подписей из 147.

Напомним, активисты хотят провести голосование, чтобы узнать, что думают жители округа по поводу намерений инвесторов и местных властей построить на юге Сысертского района т.н. экокластер – мусоросортировочный завод и полигон захоронения отходов. При этом участок, на котором планируется строительство, сейчас относится к категории сельскохозяйственных земель, на нехватку которых жалуются сысертские фермеры. Решение о переводе участка в промышленную категорию должны были принять сысертские депутаты, но в прошлом году у них забрали соответствующие полномочия.

Сысерть, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube