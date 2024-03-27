Уральца, который пытался убить двухлетнюю племянницу, признали невменяемым

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, который грозился убить двухлетнюю дочь своей сестры.

Инцидент произошел в октябре 2023 года в доме на улице Машиностроителей. Житель Асбеста приехал погостить к родственнице. В один из дней он схватил ребенка и закрылся в ванной. Неадекватный дядя приставил к шее девочки консервный нож, а когда появилась полиция, пытался задушить малышку. Правоохранители быстро нейтрализовали мужчину, и девочку удалось спасти.

28-летнему уральцу было предъявлено обвинение в покушении на убийство и незаконном лишении свободы ребенка. Ранее мужчина был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый нуждается в принудительном психиатрическом лечении. Решение о применении медицинских мер будет принимать суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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