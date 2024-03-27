На главной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка. Власти обещают усилить охрану

В ближайшие выходные на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет традиционная весенняя ярмарка. Ради размещения торговых рядов парковку напротив мэрии закроют с 5 часов утра 29 марта и до 19 часов 31 марта.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, площадь 1905 года как место проведения массовых мероприятий имеет паспорт безопасности. Эта территория находится под круглосуточным видеонаблюдением. Во время проведения ярмарки охрана площади будет усилена, а именно – на входе увеличат количество охранников и контролеров.

Напомним, в Свердловской области объявлен режим повышенной готовности после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, в регионе будут отменены массовые мероприятия на тех площадках, которые не выполнили требования антитеррористической защищенности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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