Репетиции Парада Победы начнутся 2 апреля

Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнутся первые репетиции Парады Победы, из-за чего будет временно перекрываться движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля 2024 года с 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от Окраинной до Городской.

В эти же дни с 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам улично-дорожной сети:

– улица 2-я Новосибирская от Палисадной до Окружной;

– улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

– улица Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной;

– улица Окраинная, от Палисадной до Эскадронной;

– улица Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Рано утром объехать закрытый участок улицы Дорожной автомобилисты смогут по улицам Лучистой – Окружной – Селькоровской.

С 09:00 до 14:00 объезд будет возможен по улицам Городской – Предельной – Амундсена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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