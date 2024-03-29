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Пятница, 29 марта 2024, 09:36 мск

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Репетиции парада Победы изменят автобусные маршруты на Вторчермете

Три автобусных маршрута изменят схему движения во время проведения репетиций парада Победы. Тренировки прохода техники, напомним, начнутся с 2 апреля.

Как уже сообщал «Новый День», временные ограничения движения транспорта будут вводиться по улице Дорожной, от Окраинной до Городской. Это повлечет за собой изменение автобусных маршрутов № 53, 77 и 81.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобус № 81 будет идти только до остановки «Окраинная» по маршруту: улицы Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Данилы Зверева.

Автобус № 77 поедет по улицам Нескучная – Любви – Золотистый бульвар – Чемпионов – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – 8 Марта – Шварца – Белинского – Малышева – Высоцкого.

Автобус № 53 также изменит путь следования: улицы Нескучная – Лучистая – 2-я Новосибирская – Окружная – Селькоровская – Титова – Ферганская – Агрономическая – Военная – Московская – Щорса – 8 Марта – Циолковского.

В период проведения репетиций парада муниципальный Центр организации движения на Вторчермете временные дорожные знаки. Также будут внесены изменения в режим работы светофоров в районе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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