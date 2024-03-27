С началом дождя в Екатеринбурге отключились несколько светофоров (ФОТО)

Сегодня во второй половине дня в Екатеринбурге пошел дождь с мокрым снегом, и это сразу же сказалось на дорожной обстановке: на нескольких перекрестках отключились светофоры и скопились пробки.

На момент публикации не работают светофоры на Малышева – Московской, Ленина – Карла Либкнехта, Московской – Щорса и Шаумяна – Московской. Уровень пробок уже 7 баллов.

Напомним, в октябре прошлого года госавтоинспекция Екатеринбурга объяснила, почему во время дождя светофоры массово выходят из строя. Причина в старой электропроводке.

«Во время проливных дождей отключаются от 19 до 25 светофоров в городе. Для нас это критично, так как нет возможности поставить наряд на каждый участок. Мы проводили обследование: большая часть перекрестков в Екатеринбурге имеют старую алюминиевую электросетевую развязку. Когда идут дожди, она потухает. И этот вопрос сегодня не решен», – уверял врио заместителя начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Антон Попов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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