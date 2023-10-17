В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, почему отключаются светофоры в дождь

Госавтоинспекция Екатеринбурга указала на проблему городских светофоров – во время дождя они массово выходят из строя. Причина в старой электропроводке на перекрестках.

«Во время проливных дождей отключаются от 19 до 25 светофоров в городе. Для нас это критично, так как нет возможности поставить наряд на каждый участок. Мы проводили обследование: большая часть перекрестков в Екатеринбурге имеют старую алюминиевую электросетевую развязку. Когда идут дожди, она потухает. И этот вопрос сегодня не решен», – заявил в думе врио заместителя начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Антон Попов.

Заместитель председателя транспортного комитета мэрии Сергей Яскевич подтвердил, что поломка светофорного оборудования сводится к нулю. Чаще всего светофоры не работают именно из-за отключения электроэнергии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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