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Понедельник, 19 августа 2024, 11:17 мск

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На Дерябиной – Шаумяна не работает светофор (ФОТО)

Сегодня утром на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна сломался светофор. Движение транспорта контролирует регулировщик.

Напомним, обычно светофоры в Екатеринбурге отключаются во время дождя. Причина в старой электропроводке на перекрестках. «Во время проливных дождей отключаются от 19 до 25 светофоров в городе. Для нас это критично, так как нет возможности поставить наряд на каждый участок. Мы проводили обследование: большая часть перекрестков в Екатеринбурге имеют старую алюминиевую электросетевую развязку. Когда идут дожди, она потухает. И этот вопрос сегодня не решен», – заявил в думе врио заместителя начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Антон Попов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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