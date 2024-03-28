Серовский тракт сегодня особенно опасен: там снежные заносы и гололед (ФОТО)

Сегодня утром некоторые районы Свердловской области замело снегом, дорожные условия осложнились. В управлении ГИБДД региона предупреждают, что особенно опасно сейчас на Серовском тракте.

Трасса Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в районе Невьянска, Нижнего Тагила, Кушвы, Серова заметена снегом, на некоторых участках наблюдается гололедица.

В ГИБДД напоминают об особенностях зимнего стиля вождения:

– двигаться на безопасной скорости, которая позволит контролировать управляемость автомобиля;

– увеличить дистанцию;

– избегать резких маневров;

– сбавлять скорость в случае любого изменения рельефа дороги.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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