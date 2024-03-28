На Пермском тракте растянулась 9-километровая пробка

На Пермском тракте в направлении Екатеринбурга автомобилисты попали в огромную пробку. Дорожный затор образовался рядом с Ревдой. По сообщению ФКУ «Уралуправтодор», на участке с 320 по 326 километр трассы идет ямочный ремонт, поэтому движение транспорта затруднено.

Осложняют ситуацию и погодные условия. Из-за мокрого снега трасса стала скользкой. В Госавтоинспекции просят водителей быть аккуратными и бдительными во время движения. На 164 километре дороги Пермь – Екатеринбург в районе Ачита сейчас идет снег. На проезжей части образовался снежный накат. Там работает уборочная техника.

Ранее ГИБДД предупреждала об опасном гололеде на Серовском тракте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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