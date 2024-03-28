Экологи обнаружили нелегальный полигон черного снега в городе-бедоносце

Активисты Свердловского РЭО обнаружили нелегальный снежный полигон у берега реки Чусовой в Первоуральске. В воду стекают вредные отходы и химикаты. Первыми тревогу забили местные жители – они пожаловались экологам на самосвалы, двигающиеся в восточную часть города в переулке Базовом. Активисты РЭО провели собственную проверку и убедились: на участке находятся тысячи кубометров грязного снега, и машины продолжают привозить его.

«Снег сваливается вблизи Чусовой. При таянии вся вода попадет в реку. Снег с городских улиц – это не то же самое, что снег из лесов и полей. Это концентрат из различных химических веществ таблицы Менделеева, включая остатки автомобильного масла и бензина, реагенты от обработки дорог, микрочастицы резины и пластика. Все это попадет теперь в речку», – рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.

По этому вопросу специалисты РЭО отправили обращения в прокуратуру, министерство природных ресурсов и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

С прошлого лета Первоуральск регулярно попадет в сводки новостей из-за коммунальных скандалов. В городе регулярно наблюдаются перебои с водой, а когда она есть, жители жалуются на ее качество. Последняя авария случилась накануне.

Фото: РЭО

Екатеринбург, Елена Сычева

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