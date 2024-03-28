В Первоуральске починили трубы. Горожане сомневаются – надолго ли

Последствия коммунальной аварии в Первоуральске устранены. Об этом заявил ночью глава города Игорь Кабец. По его словам, сети города заполнены водой в полном объеме.

Пользователи соцсетей не опровергают его слова, но опасаются, что эта авария – не последняя. Кроме того, у многих первоуральцев не вызвало доверия заявление главы города о том, что водовод был поврежден из-за прокладки кабеля связи. Скептики утверждают, что в районе аварии никакой необходимости в нем нет. Кроме того, их смущает, почему мэр не назвал «вредителей» по имени, если они есть. Они полагают, что водовод просто сильно обветшал, а значит, может порваться в любое время в любом месте.

Напомним, накануне Нижне-Сергинский водовод повредили, по официальной версии – при прокладке кабеля связи. Часть города осталась без воды.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с водоснабжением преследуют Первоуральск давно. Все лето первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

В начале февраля глава города Игорь Кабец отправил в отставку директора городского Водоканала Артура Гузаирова. Мэр объяснил это тем, что чиновник не справился со своими обязанностями. Вместо Гузаирова и.о. директора был назначен его зам Сергей Матафонов. Но проработал он недолго. Уже 13 февраля Матафонов был задержан в ходе совещания в прокуратуре Первоуральска. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По данным «Нового Дня», речь идет о сумме в 250 тысяч рублей. Матафонов пробудет в СИЗО как минимум до 13 апреля. Водоканалом сейчас руководит Денис Ярин.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube