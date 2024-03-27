Первоуральцы снова остались без воды

Жители Первоуральска снова страдают из-за коммунальной аварии. Мэр Игорь Кабец опять обещает бросить все силы и средства на скорейшее устранение ее последствий.

Как сообщил мэр в своих соцсетях, Нижне-Сергинский водовод повредили при прокладке кабеля связи. «Место повреждения уже выявлено, сейчас все силы и средства направлены на определение характера аварии и ее дальнейшее устранение. Подняты все ремонтные бригады, ситуация находится на моем личном контроле. На время устранения аварии подача воды на город будет ограничена. В экстренном порядке начинаем подвоз воды, график подвоза воды прикрепляю к посту», – сообщил Кабец. Авария затронула дома на улицах Ильича, Чкалова, Физкультурников, Ватутина.

График из телеграм-канала Игоря Кабца

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с водоснабжением преследуют Первоуральск уже давно. Все лето первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

В начале февраля глава города Игорь Кабец отправил в отставку директора городского Водоканала Артура Гузаирова. Мэр объяснил это тем, что чиновник не справился со своими обязанностями. Вместо Гузаирова и.о. директора был назначен его зам Сергей Матафонов. Но проработал он недолго. Уже 13 февраля Матафонов был задержан в ходе совещания в прокуратуре Первоуральска. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По данным «Нового Дня», речь идет о сумме в 250 тысяч рублей. Матафонов пробудет в СИЗО как минимум до 13 апреля.

Первоуральск, Елена Владимирова

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