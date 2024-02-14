Бывшего врио гендиректора Водоканала Первоуральска суд отправил в СИЗО

Суд города Первоуральска отправил в СИЗО бывшего врио директора Водоканала Сергея Матафонова. Там он пробудет до 13 апреля, уточняет пресс-служба суда.

Напомним, Матафонов был задержан накануне в ходе совещания в прокуратуре Первоуральска. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Следствие ходатайствовало о его аресте. По данным «Нового Дня», речь идет о сумме в 250 тысяч рублей. До назначения врио гендиректора, которое произошло неделю назад, Матафанов работал в первоуральском Водоканале заместителем руководителя по производству.

Напомним, ранее из Водоканала уволили генерального директора Артура Гузаирова. Мэр Первоуральска Игорь Кабец пояснил, что Гузаиров не справился со своими обязанностями.

Как уже сообщал «Новый День», Водоканал Первоуральска весь прошлый год находился под пристальным вниманием надзорных и силовых ведомств. Все лето первоуральцы страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой. В начале декабря жители Первоуральска снова остались без воды. После этого возбудили еще одно уголовное дело. В январе 2024 года Первоуральский городской суд обязал местный Водоканал заплатить 80 млн рублей государству за причинение вреда почвам.

Первоуральск, Елена Васильева

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