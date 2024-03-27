Мэр Первоуральска обещал вернуть горожанам воду к полуночи

Глава Первоуральска Игорь Кабец назвал примерные сроки ликвидации очередной аварии на Нижне-Сергинском водоводе.

«Сейчас на водоводе ведутся сварочные работы, на их завершение потребуется около трех часов. Затем еще три часа уйдет на заполнение водовода водой. По предварительным данным, подача воды в полном объеме будет возобновлена после 00:00. Для обеспечения водой жителей Первоуральска дополнительно привлекли вторую автоцистерну. Графики прикрепляю к посту. Также на время работ увеличили расход воды с Ревдинского водовода», – написал глава в соцсетях.

Напомним, сегодня Нижне-Сергинский водовод повредили при прокладке кабеля связи. Часть города осталась без воды.

Как уже писал «Новый День», в начале февраля глава города Игорь Кабец отправил в отставку директора городского Водоканала Артура Гузаирова. Мэр объяснил это тем, что чиновник не справился со своими обязанностями. Вместо Гузаирова и.о. директора был назначен его зам Сергей Матафонов. Но проработал он недолго. Уже 13 февраля Матафонов был задержан в ходе совещания в прокуратуре Первоуральска. Сейчас Водоканалом руководит новый директор – Денис Ярин.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube