На Урале растут цены на молоко, сыр и масло

За последнюю неделю в Свердловской области начался заметный рост цен на некоторые молочные продукты.
Как сообщает Свердловскстат, стерилизованное молоко стало дороже больше чем на 2% – в среднем литр сейчас стоит 97 рублей. Пастеризованное пока в цене не растет, его можно купить за 70,4 рубля.
На 2,7% за неделю выросли цены на сыр – до 814,5 рубля. Сметана тоже подорожала, но незначительно, в среднем на 1-1,5 рубля. Цена на сливочное масло поднялась до 903 рублей за килограмм.
Примерно на 1-1,5% подросли говядина, мороженая рыба, сахар и рис.
Из овощей продолжают расти в цене морковь – до 52 рублей, свекла – до 47 рублей, помидоры – почти 290 рублей за кило.
Немного дешевле за неделю стали постное масло, пшено, вермишель, макароны, огурцы, черный чай и яйца – десяток сейчас стоит в среднем 117 рублей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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