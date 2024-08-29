На Урале дорожают масло, мясо и молоко

В Свердловской области продолжается сезонное снижение цен на овощи и некоторые виды фруктов. Но вот с продуктами животного происхождения все наоборот – они за последнюю неделю стали дороже.

Как сообщает Свердловскстат, более чем на 2% за 7 дней поднялась цена сливочного масла. Один килограмм сейчас в среднем стоит уже 982 рубля. При этом подсолнечное масло, как ни странно, тоже стало дороже на 2% – 130 руб./кг. На 1,7% поднялась цена на стерилизованное молоко – 104,2 руб./л. Пастеризованное молоко тоже стало дороже, хотя и в меньшей степени – 74,9 руб./л. Цена сметаны за неделю поднялась на 0,9% и составила в среднем 293 руб./кг. Стоимость сыра и творога пока остается на прежнем уровне.

Говядина и баранина за неделю стали дороже на 0,62% и 0,77% – в среднем 576 и 741 руб./кг.

Цены на овощи за последние 7 дней снизились на 1-6%. Картофель стоит в среднем 52,7 руб./кг, лук – 45,3 руб./кг, свекла – 52,3 руб./кг, морковь – 61,4 руб./кг.

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта этого года стерилизованное молоко стоило 97 рублей, пастеризованное – 70,4 рубля, сливочное масло – 903 рублей за килограмм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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