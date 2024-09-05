Молочные продукты на Урале стали еще дороже

В Свердловской области продолжают расти цены на молоко и молочные продукты – сметану, сливочное масло, творог, сыр.

Как сообщает Свердловскстат, за неделю на 0,8% поднялась цена на стерилизованное молоко – 105,1 руб./л. Пастеризованное молоко стало дороже на рубль – 75,9 руб./л. Цена сметаны за неделю поднялась на 1,2% и составила в среднем 296 руб./кг. Сыр стал дороже на 0,87% – 827 руб./кг, творог – на 0,79% (431 руб./кг). Сливочное масло стоит в среднем 990 руб./кг.

Цены на некоторые овощи за последние 7 дней снизились на 1-10%. Картофель стоит в среднем уже 47,5 руб./кг, лук – 45,16 руб./кг, свекла – 48,2 руб./кг, морковь – 58,2 руб./кг, помидоры – 165,6 руб./кг. А вот огурцы снова начали дорожать – сегодня они стоят в среднем 116,6 руб./кг, что почти на 3% больше, чем неделю назад.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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