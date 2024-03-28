Бубнов призвал горожан жаловаться на лужи в мэрию

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал на брифинге, откуда в городе берутся лужи.

«Коммунальные службы проверили всю дренажную канализацию: промыли, устранили засоры, очистили решетки. Это большая работа на самом деле. Но у нас только треть улично-дорожной сети оборудована ливневой канализацией. Есть точки понижения [где образуются лужи, горожанам] нужно обращаться с заявкой в районную администрацию, чтобы дополнительно вывезти снег или разогнать воду. Есть определенные методики. Если вы не знаете, какой район [отвечает], напишите на сайт городской администрации в раздел «Благоустройство»,– посоветовал Бубнов.

Напомним, ливневки в Екатеринбурге начали прочищать с конца февраля. Для этого рабочие пропускали в решетки струю горячей воды под давлением.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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