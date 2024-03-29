Пермский тракт закрыли для грузовиков от Ачита до Екатеринбурга

Резкое ухудшение погодных условий в Свердловской области привело к тому, что на Пермском тракте ввели ограничения по движению.

Как сообщили в ГИБДД, с 23:00 четверга, 28 марта, и до улучшения погодных условий введены ограничения для грузового автотранспорта на федеральной трассе Р-242 со 160 по 352 км (от Ачитского района до Екатеринбурга). На трассе – гололед, снежные накаты и ограниченная видимость. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по телефону 112.

Напомним, накануне на этой трассе автомобилисты попали в огромную пробку. Дорожный затор образовался рядом с Ревдой. По сообщению ФКУ «Уралуправтодор», дело не только в погоде – на участке с 320 по 326 километр трассы идет ямочный ремонт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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