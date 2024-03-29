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Пятница, 29 марта 2024, 08:00 мск

Новости Екатеринбург

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Тюменскую трассу заметает метель

Непростая дорожная ситуация сложилась на Тюменской трассе. По сообщению свердловского УГИБДД, сильные порывы ветра и метель наблюдаются вблизи Камышлова, Талицы, Богдановича.

Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию, исключить резкие маневры. Особенно внимательно надо проезжать участки на открытой местности и со сложным рельефом.

Напомним, сегодня ночью из-за сложных погодных условий для грузовых автомобилей закрыли пермский тракт от Ачита до Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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