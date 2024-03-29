Запись в первые классы стартует в полночь 1 апреля: памятка родителям

В Екатеринбурге запись в первые классы стартует в ночь с воскресенья на понедельник, 1 апреля. Всего в этом году 24 567 мест в 158 школах города. Чтобы попасть в выбранное учреждение, лучше отправлять заявление на «Госуслугах» в первые же секунды. «Новый День» составил небольшую памятку.

Какие школы набирают первые классы

Итак, основной этап записи в первые классы (по прописке) стартует 1 апреля. Прием будут вести 158 школ, за исключением трех вечерних и городских ресурсных центров (школы № 2, 9, 99, 110, 202). В этом году в Екатеринбурге откроются две новых школы: № 133 в Академическом и № 300 на Рощинской.

Коррекционные классы есть в школах Верх-Исетского района (№ 48, 74, 141), Железнодорожного (№ 119 и 149), Кировского (№ 146 и 157), Ленинского (№ 55 и 154), Чкаловского (№ 21) и Орджоникидзевского (№ 49 и 112) районов.

Что нужно сделать до старта записи

До 1 апреля родителям стоит проверить свою учетную запись на «Госуслугах» (она должна быть подтверждена) и сверить все данные с документами. Также нужно убедиться, что адрес проживания ребенка есть в постановлении по объединенным территориям от 14 марта текущего года. Если свой адрес вы не нашли, нужно обратиться в управление образования.

Можно заранее заполнить черновик заявления и сохранить его в личном кабинете, тогда 1 апреля в полночь достаточно будет нажать «Отправить заявление».

Способы подачи заявлений

Естественно, в Екатеринбурге почти все родители выбирают подачу заявлений онлайн, через «Госуслуги». В противном случае можно остаться без места в выбранной школе. Но стоит знать, что с 1 апреля можно прийти с документами в МФЦ, либо лично в школу (график будет размещен на сайтах учреждений). Также документы можно подать заказным письмом по почте.

Заявления будут рассматриваться по времени их подачи. Если подаете на «Госуслугах», – то по времени нажатия кнопки «Отправить». Если в МФЦ или школе – по времени формирования заявления оператором учреждения. Если почтой – по времени его получения школой.

Кто имеет льготы на зачисление

В этом году список льготников, которые имеют внеочередное право зачисления, расширился. То есть такие дети в списке оказываются выше детей без льгот, даже если подают заявление не в первые дни приема.

Право на первоочередное зачисление имеют дети сотрудников ГУФСИН, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, полиции, военнослужащих. Новая категория – дети участников СВО, а именно – «дети военнослужащих и дети граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в специальной военной операции».

Кроме того, преимущества при зачислении в школу есть у детей, чьи братья и сестры уже обучаются в ней. Адрес регистрации при этом не имеет значения.

Заявления, зарегистрированные в отношении ребенка, имеющего внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школу, выстраиваются в очередь без учета даты и времени подачи заявления.

Сроки подачи заявлений

Первый этап записи (по прописке) будет длиться с 1 апреля по 30 июня. Приказы о зачислении будут изданы в период с 1 по 5 июля текущего года в течение 3 рабочих дней.

Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября – подавать заявления можно будет на свободные места, без учета прописки. Информация о количестве свободных мест в первых классах будет опубликована на сайте каждой школы.

Добавим, что в этом году родители смогут отслеживать свой номер в очереди на зачисление на официальном сайте екатеринбург.рф в разделе «Проверка очереди в 1 класс».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube