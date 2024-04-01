Битва за первые классы началась: запись в школы стартовала без сбоев

Сегодня в полночь началась запись первоклашек в школы. На «Госуслугах» родители смогли отправить заявления в первые секунды, сбоев зафиксировано не было. К утру в Екатеринбурге было занято более половины всех доступных мест.

«Готовились морально, что могут быть сбои. Но все прошло нормально. В 00:00:04 отправила заявление, которое сохраняли в черновике. С утра мониторим, какие мы в списке, пока вроде не выдавило льготниками, но нервно», – поделилась жительница Академического района.

По данным министерства образования Свердловской области, сегодня к 8 часам утра через «Госуслуги» было принято более 23 тысяч заявлений, из них 14 тысяч – в Екатеринбурге. Всего в мегаполисе в этом году создано 24,5 тысячи мест для первоклассников.

«Кампания по записи в первые классы в форме электронной подачи документов стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале «Госуслуги» и в информационных системах в самый пиковый период – в ночь на 1 апреля – не возникло. Система образования серьезно готовилась к началу приема. Мы провели ряд тренировочных мероприятий по работе электронных сервисов. Кроме того, специалисты региональных минобразования и минцифры контролировали процесс в течение всей этой ночи», – сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Средняя скорость обработки заявок на «Госуслугах» составила 20 заявлений в секунду. В пиковые моменты – до 30 заявлений в секунду. Из общего количества 8% заявлений оказались повторными, они появились, когда родители несколько раз отправляли анкету на одного ребенка, уточнили в минобразования.

Сегодня с утра на официальных сайтах мэрии Екатеринбурга и министерства образования появились списки зарегистрированных заявлений. Там родители могут отследить, есть ли у ребенка шанс попасть в выбранную школу. Судя по всему, больше всего заявлений подано в школы Академического. Например, в МАУ СОШ № 19 сейчас более 200 заявлений, в № 31 – больше 400, в № 79 – больше 300.

Онлайн-заявление нужно будет подтвердить документами. В Екатеринбурге сделать это нужно в течение двух рабочих дней после подачи.

Добавим, что первый этап записи в первые классы продлится до 30 июня. В этот период заявления принимаются в школы, которые территориально прикреплены к адресу регистрации ребенка. С 6 июля можно будет подавать заявления на свободные места уже без учета прописки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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