29 школ завершили прием детей в первые классы

На сегодняшнее утро 29 школ Екатеринбурга завершили набор детей в первые классы, сообщили в пресс-службе мэрии города. Прием продолжается в 129 образовательных учреждениях.

Как сообщал «Новый День», запись в первые классы стартовала 1 апреля. Всего в Екатеринбурге 158 школ наберут в этом году 24,6 тысячи детей. В первый же день было подано более 15,6 тысячи заявлений. Чаще всего родители отправляли их на «Госуслугах», в эту кампанию портал работает без сбоев.

Проверить очередность зарегистрированных заявлений можно на сайте екатеринбург.рф в разделе «Проверка очереди в 1 класс». Первый этап записи в школы – когда детей принимают по прописке – продлится до 30 июня. С 6 июля можно будет подавать заявления на свободные места уже без учета прописки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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