Синоптики дали прогноз на все лето – жара будет только один месяц

Росгидрометцентр опубликовал долгосрочный прогноз на весну, лето и начало осени.
Апрель
Второй месяц календарной весны, по прогнозам, в Екатеринбурге будет теплее обычного. Средняя температура воздуха для апреля на Урале составляет +4 °C. При этом ранее Свердловские синоптики обещали прохладный апрель.
Май
Май, напротив, обойдется без температурных аномалий. Среднемесячная температура воздуха в последний месяц весны в Екатеринбурге составляет +10,9 °C, и в этом году значения будут соответствующими.
Июнь
Июнь на Урале будет также относительно теплым, норма этого месяца составляет +15,9 °C. При этом на юге округа не исключены избыточные осадки.
Июль
Согласно долгосрочному прогнозу, в июле будет жарко и засушливо. Средняя температура месяца составляет +18,5 °C.
Август
Температура воздуха в августе ожидается умеренно теплая – при норме +15,1 °C. Не исключено, что погода будет дождливой.
Сентябрь
Начало осени, по прогнозам, будет обычным, тоже без аномалий по температуре воздуха или количеству осадков. Среднемесячная температура для сентября в Екатеринбурге +9,6 °C.
Екатеринбург, Елена Сычева
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