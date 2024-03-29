Синоптики дали прогноз на все лето – жара будет только один месяц

Росгидрометцентр опубликовал долгосрочный прогноз на весну, лето и начало осени.

Апрель

Второй месяц календарной весны, по прогнозам, в Екатеринбурге будет теплее обычного. Средняя температура воздуха для апреля на Урале составляет +4 °C. При этом ранее Свердловские синоптики обещали прохладный апрель.

Май

Май, напротив, обойдется без температурных аномалий. Среднемесячная температура воздуха в последний месяц весны в Екатеринбурге составляет +10,9 °C, и в этом году значения будут соответствующими.

Июнь

Июнь на Урале будет также относительно теплым, норма этого месяца составляет +15,9 °C. При этом на юге округа не исключены избыточные осадки.

Июль

Согласно долгосрочному прогнозу, в июле будет жарко и засушливо. Средняя температура месяца составляет +18,5 °C.

Август

Температура воздуха в августе ожидается умеренно теплая – при норме +15,1 °C. Не исключено, что погода будет дождливой.

Сентябрь

Начало осени, по прогнозам, будет обычным, тоже без аномалий по температуре воздуха или количеству осадков. Среднемесячная температура для сентября в Екатеринбурге +9,6 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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