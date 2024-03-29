Столичные студенты назвали размер «достойной» стипендии

Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга назвали размер стипендии, которую они считают достойной. Так юноши, которые учатся в вузах столицы, считают таковой стипендию 25 900 рублей, а девушки – 21 300 рублей. В Северной столице запросы иные – 23 600 и 22 400 рублей соответственно.

«За последние два года запросы студентов увеличились: размер стипендии, которую считают достойной, в Москве и Санкт-Петербурге вырос более чем на 14%», – сообщили авторы исследования, портал Superjob.

Отметим, в вузах Екатеринбурга государственная академическая стипендия для студентов на этот год составляет порядка 2,3 тысячи рублей (без учета районного коэффициента). Для ее получения надо сдать сессию на оценки «хорошо» и «отлично» без задолженностей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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