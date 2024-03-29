Екатеринбургский хлебокомбинат «Смак» требуют отдать государству

Екатеринбургский хлебокомбинат «Смак» может быть национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Накануне в Центральный районный суд Челябинска поступил иск об изъятии акций агропромышленной компании «Макфа» в доход государства. В холдинг входит два десятка предприятий из разных регионов России, в том числе екатеринбургский «Смак». Согласно картотеке суда, выданы исполнительные листы на арест активов «Макфы».

Директор хлебокомбината Владилен Фуфаров заявил, что иск Генпрокуратуры не сказался на режиме производства предприятия. «Предприятие работает нормально. Больше никаких комментариев не будет», – ответил он изданию е1.ru.

Продукция «Смак» занимает до 40% на рынке Екатеринбурга. По данным сервиса «Контур. Фокус», выручка хлебокомбината растет на протяжении последних трех лет. В 2022 году она составила 5,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 207,3 миллиона рублей. На предприятии работает почти 900 сотрудников. В прошлом году «Смак» открыл новую производственную линию на Кольцовском тракте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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