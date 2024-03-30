Все готово к весеннему призыву: Куйвашев подписал необходимый указ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии региона. Все готово к началу весеннего призыва на срочную службу в армии, который начнется в понедельник, 1 апреля, сообщает ДИП.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Новшество лишь в том, что верхняя граница призывного возраста увеличилась с 27 до 30 лет. Ранее в Генштабе Вооруженных сил РФ сообщили, что новобранцы не будут направляться для участия в специальной военной операции, а также в пункты дислокации в новых регионах.

В рамках кампании в Свердловской области каждый год работает 80 муниципальных призывных комиссий, которые обеспечивают явку будущих новобранцев на призывные мероприятия и их своевременную отправку на областной сборный пункт в Егоршино.

Сколько молодых свердловчан планируется призвать в этом году, не сообщается. В 2023 году на срочную службу со Среднего Урала ушли 7308 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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