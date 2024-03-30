Число желающих выращивать собственную картошку за 2 года снизилось в 1,5 раза

За последние два года владельцы загородных участков стали в полтора раза реже высаживать на них картофель и чаще использовать дачи просто для отдыха.

В этом году посадку картофеля запланировали 39% владельцев загородных участков, это на 2% больше, чем в 2023 году. Больше половины экономически активных граждан, опрошенных порталом Superjob.ru, заявили: «На даче нужно отдыхать! И зачем выращивать то, что стоит копейки?». Их оппоненты возражают: «Магазинный картофель есть невозможно. Приходится тратить много сил и денег на посадку своего».

По сравнению с 2022 годом, россияне стали гораздо чаще отказываться от посадки картофеля на своей земле: два года назад картошку сажали 61% владельцев участков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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