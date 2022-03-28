Каждый второй дачник намерен сажать картошку в этом году

Порядка 61% опрошенных россиян с земельными участками планируют сажать картошку в этом году. Почти каждый десятый респондент в прошлом году не выращивал картофель, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

О планах выращивать картошку рассказал 61% землевладельцев. 52% занимались посадками и в прошлом году, но 9% – нет.

«Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель», – говорится в отчете.

Чаще других планируют заниматься огородом респонденты с доходом до 50 тыс. рублей в месяц (68%) и в возрасте 35-44 (65%).

Опрос проведен 17-23 марта среди 1600 респондентов старше 18 лет, имеющих дачу, огород или дом в деревне, во всех округах России.

Как сообщал «Новый День», на фоне экономических санкций против России 25% россиян сделали запасы продуктов «на черный день». Граждане волновались из-за падения курса рубля и резкого роста цен в магазинах.

Москва, Наталья Рязанова

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