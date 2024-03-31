Профессор УрФУ, которая пыталась залить бюллетени зеленкой, вышла на свободу

Профессор УрФУ Эмилия Носова, которая на выборах пыталась залить бюллетени зеленкой, вышла на свободу после 15 суток ареста.

«В спецприемнике ко мне хорошо относились. Сейчас будем ждать следствия. Надеюсь вернуть свои финансы. Была длинная история. Следствие разберется», – передает ura.ru слова Носовой.

Эмилия была в приподнятом настроении, ее встречала семья.

Как ранее писал «Новый День», преподавательница 16 марта пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательных участках. Как выяснилось, она стала жертвой телефонных мошенников: три недели она общалась с лжесотрудниками ФСБ по телефону и выполняла их указания. Якобы для разоблачения бандитов преподаватель отправила на указанные счета все свои сбережения, а также оформила кредиты в трех банках. Финансовые потери женщины составили 13 миллионов рублей.

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