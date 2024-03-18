Задержанным на выборах екатеринбуржцам с зеленкой вменили хулиганство

В Екатеринбурге по решению суда арестованы на 15 суток мужчина и женщина, которые пытались облить избирательные урны зеленкой. На обоих был составлен протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», пишет издание «КП – Екатеринбург».

Напомним, инциденты случились в субботу, 16 марта. В гимназии № 13 на избирательном участке полицейские задержали преподавателя УрФУ, заметив ее странное поведение. По данным СМИ, женщина стала жертвой телефонных мошенников. У нее выманили крупную сумму и обещали вернуть, если она обольет краской избирательные бюллетени.

Ранее в тот же день на участке в гимназии № 47 был задержан мужчина. Он долго находился в кабинке для голосования, что вызвало подозрение у членов УИК. Когда мужчину вывели из кабинки, на пол пролилась краска. Известно, что задержанный – бывший работник оборонного предприятия. Не исключается, что он тоже стал жертвой телефонных мошенников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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