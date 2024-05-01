На «Екатеринбург Арене» прошел первомайский митинг

В Екатеринбурге официально отметили День Весны и Труда. Свердловские профсоюзы провели первомайский митинг на стадионе «Екатеринбург Арена». По данным областного департамента информполитики, на праздничную акцию пришли несколько тысяч свердловчан.

Перед собравшимися выступил губернатор Евгений Куйвашев, а также председатель ФНПР Михаил Шмаков. В этом году митинг прошел под девизом «Достойный труд каждого – гарантия благосостояния семьи и развития страны». После официальных речей участников митинга ждал концерт.

Напомним, в Екатеринбурге второй год подряд первомайская демонстрация проходит на стадионе. Уличное шествие отменяется из-за ужесточения требований антитеррора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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