Жители деревни на Аятском водохранилище напуганы повышением уровня воды

Жители деревни Пьянково, расположенной в 30 км от Невьянска, бьют тревогу – уровень воды в реке Аять поднялся. Люди боятся, что их участки подтопит.

«Вода поднялась критически. Аятское водохранилище сбрасывает максимальное количество воды. Администрация кладет мешки на плотину с другой стороны деревни, где все относительно нормально», – рассказала местная жительница порталу e1.ru.

В ГУ МЧС Свердловской области заверили, что бояться нечего. «На ближайшее время подтоплений населенных пунктов и объектов инфраструктуры не прогнозируется», – сообщили «Новому Дню» в Главке.

Напомним, 23 апреля в связи с увеличенным сбросом воды с Волчихинского водохранилища поднялся уровень Чусовой, подтопило шесть придомовых территорий в поселке Барановка Ревдинского района. Специалисты приняли меры, которые позволили избежать затопления поселка.

Невьянск, Елена Владимирова

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