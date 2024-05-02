Лесные парки обработают от клещей до конца мая

Акарицидная обработка территорий природных парков в Свердловской области завершится только к концу мая.

Работы запланированы в Шарташском лесном парке, Юго-Западном, Уктусском, Лесоводов России, Калиновском и других лесных парках Екатеринбурга, а также на туристических маршрутах в природных парках «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая».

«В дни обработки посещать лесные и природные парки не рекомендуется. Отдыхающих предупреждают об этом с помощью специальных аншлагов. Территория становится безопасной для людей и животных через пять дней», – сообщили в областном департаменте информполитики.

Напомним, в Екатеринбурге городские парки и скверы начали обрабатывать от клещей с конца апреля. Но дождливая погода внесла коррективы, и сроки работ сместились. Обработка зеленых зон проходит в два этапа. На время распыления препаратов парки закрываются для посетителей.

Несмотря на то, что зеленые зоны будут обработаны от опасных членистоногих, специалисты советуют уральцам не пренебрегать индивидуальной защитой. Для отдыха на природе нужно выбирать закрытую одежду светлых тонов и пользоваться репеллентами. Если избежать встречи с клещом не удалось, нужно обратиться в ближайший травмпункт. Присосавшееся животное следует сдать в лабораторию на выявление инфекций.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/826135.html

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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