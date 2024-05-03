Екатеринбург засыпало майским снегом. ГИБДД призывает к осторожности

В Екатеринбурге и ряде районов Свердловской области идет снег, обстановка на дорогах осложнилась.

В областном УГИБДД напоминают, что в снег необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Пешеходам при переходе проезжей части нужно снимать капюшоны, чтобы видеть дорогу, и помнить, что тормозной путь автомобилей на снежном покрытии значительно увеличивается.

Напомним, резкое похолодание вызвано сменой воздушных масс над территорией Свердловской области. К вечеру 2 мая на севере региона выпал снег, к утру он дошел до Екатеринбурга. К выходным станет еще холоднее. Сегодня в областном центре ожидается утром +1 °C, днем +5°. В субботу дневная температура будет всего +2 градуса, ночью около нуля. В воскресенье ночью тоже будет холодно, а днем потеплеет до +6 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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