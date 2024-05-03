Депутаты Госдумы сдадут ПЦР-тесты, чтобы попасть на инаугурацию Путина

На следующей неделе, 7 мая, в Москве состоится торжественная церемония инаугурации президента Владимира Путина. Традиционно на нее съедутся члены правительства, депутаты Госдумы, губернаторы, сенаторы Совета Федерации, религиозные и общественные деятели.

Всем приглашенным необходимо подготовиться к мероприятию – в частности, сдать ПЦР-тест, рассказал «Новому Дню» депутат Максим Иванов. Подробный сценарий церемонии не разглашается. Вероятно, ее гости получат памятный знак, как и в предыдущие годы. Например, в 2018 году приглашенным подарили медаль, на одной стороне которой была изображена Спасская башня Кремля и подпись «Москва. Кремль. 7 мая 2018 года», на второй – двуглавый орел и подпись «Вступление В.В. Путина в должность Президента России».

Напомним, уже на следующий день после вступления президента в должность Госдума приступит к формированию правительства. Предполагается, что 8 мая Владимир Путин предложит на утверждение Госдуме кандидатуру премьер-министра. После этого депутаты должны одобрить претендентов на посты вице-премьеров и отраслевых министров. Вероятно, процесс формирования кабинета министров займет около двух недель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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