Аномальный снегопад оборвал провода ЛЭП в нескольких уральских городах (ФОТО)

Сегодня ночью из-за аномального снегопада было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области.

Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев.

«Специалисты электросетевой компании ведут аварийно-восстановительные работы и будут проводить их в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аномального снегопада, которые на текущий момент можно оценить как серьезные», – заявили в пресс-службе «Россети Урал».

Энергетики перешли на особый режим работы, максимально мобилизовав силы и средства для скорейшего восстановления электроснабжения. Контакт-центр компании работает в круглосуточном режиме – 8-800-220-0-220.

Напомним, вчера в ГУ МЧС предупредили, что в ночь на субботу в регионе ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега, гололед, порывы ветра до 15 м/с. Прогноз оправдался.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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