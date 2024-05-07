Энергетики справились с последствиями стихии. Ущерб «Россетям» составил 50 млн рублей

В Свердловской области практически завершено восстановление нарушенного снегопадами энергоснабжения. При этом продолжается круглосуточная работа по заявкам потребителей.

Как сообщили в ПАО «Россети Урал», всего в компанию за первые двое суток после удара стихии поступило порядка 1,5 тысячи обращений от клиентов. На сегодняшнее утро в работе остается чуть более 400 заявок в Полевском, Дегтярском городских округах, Ревде и населенным пунктам Первоуральского городского округа, запитанных от электросетевой инфраструктуры «Россети Урал». Также в компанию поступает значительное количество обращений, адресованных сетям иным собственников по данным территориям. На пике непогоды без электроснабжения находилось не более 70 тысяч клиентов «Россети Урал». К вечеру 4 мая эта цифра составляла 40 тысяч человек. К вечеру 6 мая объем обесточенных клиентов составил всего 1,1 тысячи человек.

Отметим, что снегопад и ледяной дождь оказывали свое влияние и после стабилизации погодных условий. Энергетики оперативно включали линии электропередачи в работу, но падающие обледеневшие деревья вызвали новые повреждения. Специалисты создавали временные схемы, использовали, где это возможно, дизель-генераторы для точечного локального электроснабжения социальных объектов. Не во всех случаях была возможна доставка данного оборудования из-за завалов деревьев не дорогах.

В электросетевом комплексе в круглосуточном режиме работали и продолжают работать около 500 человек. Группировка специалистов включает себя энергетиков из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала.

Протяженность поврежденных линий электропередачи «Россети Урал» достигла порядка 1140 км, 670 из которых специалисты ввели в работу в первые сутки. Было выявлено более 2 тысяч упавших на электросетевые объекты деревьев, а также почти 300 обрывов проводов. Специалисты провели дополнительный осмотр почти 1,5 тысячи километров линий различного класса напряжения в наиболее пострадавших городских округах. По предварительным оценкам, ущерб электросетевому комплексу «Россети Урал» составил порядка 50 млн рублей.

Сотрудники «Облкоммунэнерго» также завершили ликвидацию последствий снегопадов. Возобновлена работа 204 трансформаторных подстанций 6-10 кВ и 26 воздушных линий 6-10 кВ. Электричество возвращено более чем 22 тысячам человек в зоне работы компании.

Энергоснабжение жителей Новоуральска, Красноуфимска и Верхнего Тагила было возобновлено в течение дня 4 мая. Сильнее всего от стихии пострадали Полевской и Первоуральск, где из-за огромных объемов осадков произошло беспрецедентное количество одновременных нарушений работы энергооборудования. Кроме самих городов, здесь было обесточено 12 поселков и сел. В Полевском районе энергетики убрали с воздушных линий порядка 2,8 тысячи сломанных веток и стволов деревьев.

«Все эти дни наши коллеги работали в экстремальных условиях. Многие нарушения оборудования произошли в местах, которые и в хорошую погоду труднодоступны, а после снегопада стали по-настоящему непроходимыми. Бригады не останавливали работу ни на минуту, стремясь как можно скорее вернуть электричество в дома людей. Можно сказать, что в этих условиях энергетики проявили настоящий героизм», – отметил генеральный директор «АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

В общей сложности на работах по восстановлению энергоснабжения было задействовано около 300 сотрудников «Облкоммунэнерго», 30 единиц специальной техники. Сотрудники «Облкоммунэнерго» продолжают обходы и осмотры воздушных линий. Также в муниципалитетах по обращениям потребителей ведутся работы по точечному восстановлению энергоснабжения по воздушным линиям 0,4 кВ.

Как сообщал «Новый День», аномально сильные снегопады в регионе начались в ночь на 4 мая. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также в пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги были засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составляла более 10 см.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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