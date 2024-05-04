Уральские трассы замело. Высота снежного покрова превысила 10 см

Аномальный снегопад, начавшийся вчера вечером, сделал почти невозможными поездки по дорогам Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, на некоторых участках трассы высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель. На трассе Пермь – Екатеринбург в районе Нижних Серег ночью образовалась огромная пробка. Экипажи ДПС всю ночь помогали автомобилистам, оказавшимся заложниками ситуации, освобождая проезжую часть для проезда на сложных участках. Введено временное ограничение движения для грузовиков со 162 по 352 км (от Ачитского района до Екатеринбурга).

Свердловская Госавтоинспекция призывает водителей не ездить на автомобилях с летними шинами.

Наряды ДПС патрулируют дороги в усиленном режиме. Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, по телефону 02, либо в единую диспетчерскую службу 112.

По информации Управления автомобильных дорог Свердловской области, для ликвидации последствий снегопада на региональных дорогах работает 47 комбинированных дорожных машин. Также трассы обрабатываются пескосоляной смесью.

Напомним, особенно тяжелая ситуация сложилась в юго-западной части региона – Дегтярском, Ревдинском, Нижнесергинском районе. Из-за сильного снегопада ночью здесь ломались и падали деревья, обрывались провода ЛЭП. Ликвидация последствий стихии продолжается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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