В главном храме Иерусалима прошла служба с участием уральских священников (ФОТО)

Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие уральские священники. Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло вместе с наместником монастыря святых Царственных страстотерпцев игуменом Мелитоном Зыбиным сослужили начальнику духовной миссии архимандриту Вассиану (Змееву).

«День Великой субботы – это последний день перед Воскресением Христовым. В этот момент после распятия душа Христа спускается в Ад. Тело Христа лежит во гробу, а душа проповедует к узникам Ада, и те, кто был способен и готов, выходят из него. Такой масштаб событий не может уложить ум человека, поэтому в песнопениях особенно раскрываются связанный трепет и ужас перед этим событием», – сказал отец Максим Миняйло.

В храме собрались около 300 прихожан, в том числе и участники паломнической миссии за частицей Благодатного огня. Среди молящихся можно было увидеть спортсменов клуба «Архангел Михаил» – Петра Яна, Михаила Рагозина и Вячеслава Свищева.

Сегодня ночью паломники доставят святыню в Екатеринбург. Поездка организована при поддержке Фонда святой Екатерины и группы-компаний «Сима-ленд».

Иерусалим, Елена Владимирова

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