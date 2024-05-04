«Уже 12 часов стоим»: семья с двумя детьми провела ночь в пробке на Пермском тракте (ФОТО)

Уральцы, которых аномальный снегопад застал в дороге, провели всю ночь в многочасовой пробке на Пермском тракте. Большую часть этого времени у них не было даже возможности связаться с близкими. Рассчитывать пришлось только на себя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера около 17-00 семья с двумя детьми выехала из Режа в Арти, но добраться до пункта назначения не успела. В районе поворота к деревне Крылосово их застал сильный снегопад. Автомобиль на летней резине не смог подняться в гору, и уральцы приняли решение развернуться и поехать обратно. Около 21-00 они попали в огромную пробку и провели в ней всю ночь и утро. Большую часть времени не работала мобильная связь, она появилась только сегодня около 10 часов утра.

К счастью, у семьи был с собой запас питьевой воды, продуктов, а также полный бак бензина. Но ситуация была отчаянной. Впереди них в пробке стояли фура и грузовик, справа – поребрик. Справа находился засыпанный снегом лес, причем под снегом скопилась вода, так что люди боялись даже выйти из машины. «Деваться было некуда. Ночью никто ничего не чистил, не ездил, воду не предлагал. Звонили в МЧС, там сказали – сидите, ждите», – рассказала жительница Режа. Сдвинуться с места ее автомобиль смог только в 11 часов. На дороге образовалась глубокая колея.

Как уже сообщал «Новый День», на некоторых участках трассы высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель. На трассе Пермь – Екатеринбург в районе Нижних Серег ночью образовалась огромная пробка. Введено временное ограничение движения для грузовиков со 162 по 352 км (от Ачитского района до Екатеринбурга).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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